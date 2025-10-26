रोड्ज , ग्रीस ( निकलेश जैन ) विश्व कप से ठीक पहले हो रहे यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 के पांचवें राउंड में भारत के नंबर एक और विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी अर्जुन एरीगैसी नें अलकलोइड टीम के लिए पहले बोर्ड पर अपने शानदार खेल का बरकरार रखते हुए आज नोवी बोर टीम से खेल रहे जर्मनी के विन्सेंट केमर को मात देते हुए अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई । नोवी बोर से खेल रहे विदित गुजराती नें चीन के वे यी से ड्रॉ खेला तो अलकलोइड से खेल रहे अरविंद चितांबरम नें डेविड नवारा को ड्रॉ पर रोक लिया । हालांकि नोवी बोर को दूसरा झटका लगा जब अलकलोइड से खेल रहे चीन के यू यांगयी नें भारत के अनुभवी पेंटाला हरीकृष्णा को पराजित किया ।

वहीं सुपर चैस क्लब से खेल रहे विश्व चैम्पियन डी गुकेश को बाएगान्पेंदिक चैस क्लब से खेल रहे नीदरलैंड के अनीश गिरि नें ड्रॉ पर रोका , लगातार दो जीत के बाद गुकेश का यह पहला ड्रॉ था , सेंट लुईस क्लब में अपने खराब प्रदर्शन के चलते विश्व टॉप 10 से बाहर हुए गुकेश नें विश्व शीर्ष दस में एक बार फिर जगह बना ली है । वहीं महिला वर्ग में भारत की वर्तमान विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख नें एक और जीत दर्ज की उन्होने मोंटे कार्लो क्लब से खेलते हुए क्र्वेना टीम से खेल रही आदेला वेलीकीक को पराजित करते हुए खुद को विश्व टॉप 10 के बेहद करीब पहुंचा दिया है ।