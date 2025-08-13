त्रिनिदाद : शाई होप के नाबाद शतक और जेडन सील्स के छक्के की बदौलत वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में 202 रनों की शानदार जीत के साथ 1991 के बाद पाकिस्तान पर अपनी पहली सीरीज जीत दर्ज की। होप ने नाबाद 120 रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 294/6 का स्कोर बनाने में मदद की और तेज गेंदबाज सील्स ने जवाब में 6 विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रनों पर ढेर हो गई और घरेलू टीम ने 34 साल बाद पहली बार 2-1 से सीरीज जीत दर्ज की।

होप ने 18वां शतक लगाते हुए पूर्व महान डेसमंड हेन्स (17) को पीछे छोड़ दिया और वेस्टइंडीज के पुरुष खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक वनडे शतकों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। उनसे आगे केवल क्रिस गेल (25) और ब्रायन लारा (19) हैं। पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और 15 गेंदों के अंदर ही नसीम शाह द्वारा ब्रैंडन किंग को 5 रन पर आउट करके पहला झटका दिया। एविन लुईस (37) और कीसी कार्टी (17) ने दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़े, इससे पहले अबरार ने 14वें ओवर में एविन लुईस को आउट कर दिया।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए होप ने अपना 18वां वनडे शतक जड़ा और अंत तक नाबाद रहकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला। उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड (15) और रोस्टन चेज (36) के साथ क्रमशः 45 और 64 रनों की साझेदारियां कीं। जस्टिन ग्रीव्स (नाबाद 43) वेस्टइंडीज के 41.5 ओवर में 184/6 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने आए और कप्तान होप के साथ 110 रनों की नाबाद शतकीय साझेदारी की।

वेस्टइंडीज ने आखिरी 10 ओवरों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 119 रन बनाकर तीन मैचों की सीरीज में सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया। पाकिस्तान के लिए नसीम और अबरार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सैम और नवाज ने एक-एक विकेट लिया। 294 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गया। सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए जो वेस्टइंडीज के लिए वनडे में तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।

इस प्रारूप में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा जिसमें नई गेंद से चार विकेट भी शामिल थी, जिससे मेहमान टीम 8.2 ओवर में 4 विकेट पर 23 रन बना सकी। अगले 11.1 ओवर में सलमान अली आगा (30) और हसन नवाज (13) ने कुछ देर तक पारी को संभाला, लेकिन गुडाकेश मोती ने नवाज को स्टंप आउट कराकर जीत के द्वार खोल दिए। इसके बाद पाकिस्तान के नियमित अंतराल पर विकेट्स गिरते रहे और वह 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गए।