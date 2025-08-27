स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज के आक्रामक ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने CPL 2025 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ हालिया मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। शेफर्ड ने मशहूर तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस के एक ओवर में तीन गगनचुंबी छक्के जड़े जिससे उनकी टीम ने अजीबोगरीब परिस्थितियों में सिर्फ एक गेंद पर 22 रन बटोरे।

यह घटना वॉरियर्स की पारी के 15वें ओवर के दौरान हुई जब रोमारियो शेफर्ड इफ्तिखार अहमद के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। किंग्स के कप्तान डेविड वीज ने 15वां ओवर थॉमस को दिया और यह फैसला यह उनकी टीम के लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेफर्ड ने उन पर तीन गगनचुंबी छक्के जड़े। अपनी दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद ओशेन थॉमस अपनी लाइन और लेंथ में चूक गए और लगातार दो अतिरिक्त रन नो-बॉल और एक वाइड बॉल फेंकी। उनकी अगली दो गेंदें नो-बॉल थीं, जिन्हें शेफर्ड ने मैक्सिमम के लिए स्टैंड में (सिक्स) भेज दिया। हालांकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने इसके बाद एक वैध गेंद फेंकी, लेकिन फॉर्म में चल रहे शेफर्ड ने इसे भी पार्क के बाहर मार दिया।

इस तरह, शेफर्ड के लगातार अतिरिक्त रन और तीन ज़बरदस्त हिट की बदौलत गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने ओवर में सिर्फ एक गेंद पर 22 रन बटोरे। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले शेफर्ड 73 रनों पर नाबाद रहे और वॉरियर्स को 20 ओवरों में 202 रनों तक पहुंचाया। रोमारियो शेफर्ड के धमाकेदार प्रदर्शन और गुडाकेश मोटी के प्रभावशाली स्पेल के बावजूद गुयाना अमेजन वॉरियर्स को सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ 13वें लीग-स्टेज मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। किंग्स के लिए अकीम ऑगस्टे ने अहम भूमिका निभाई और सिर्फ 35 गेंदों पर 73 रन बनाए। वे वर्तमान में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं और अपने अगले मैच में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से भिड़ेंगे।