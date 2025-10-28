सेंट लुईस यूएसए ( निकलेश जैन ) यूएसए शतरंज की राजधानी सेंट लुईस में क्लच शतरंज चैम्पियन शोडाउन में दुनिया के चार दिग्गज खिलाड़ी वर्तमान विश्व चैम्पियन भारत के डी गुकेश , पाँच बार के पूर्व विश्व चैम्पियन नॉर्वे के मैगनस कार्लसन , दुनिया के वर्तमान नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी यूएसए के हिकारु नाकामुरा और फबियानों करूआना के बीच मुक़ाबला शुरू हो गया है और अपने सभी आलोचको को करारा जबाब देते हुए गुकेश नें पहले दिन के खेल के बाद एकल बढ़त हासिल कर ली है ।
विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश नें पहले दिन खेले गयी छह रैपिड बाजियों में 3 जीत 2 ड्रॉ और एक हार के साथ सर्वाधिक 4 अंक बनाते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है । गुकेश नें इस दौरान कार्लसन से 0.5 -1.5 , नाकामुरा से 1.5-0.5 और करूआना से 2-0 का परिणाम हासिल किया ।
कार्लसन के खिलाफ गुकेश पहली बाजी ही जीतने के बेहद करीब पहुँच गए थे पर अंत में टाइम प्रेसर में खेल हार गए और उनकी दूसरी बाजी बेनतीजा रही पर उसके बाद गुकेश नें शानदार वापसी की और कुछ दिन पहले एक प्रदर्शनी मुक़ाबले मे उनका राजा हवा मे उछालने वाले यूएसए के हिकारु नाकामुरा को काले मोहोरे से एक बेहतरीन बाजी खेलते हुए मात दी और अगली बाजी ड्रॉ खेलेते हुए स्कोर 1.5-0.5 से अपने पक्ष मे कर लिया पर उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आया विश्व नंबर 3 फबियानों करूआना के खिलाफ जहां उन्होने दोनों ही बाजियों मे करूआना को पराजित करते हुए 2-0 से जीत दर्ज की ।
पहले दिन के खेल के बाद गुकेश 4 अंक , कार्लसन 3.5 अंक , नाकामुरा 3 अंक और करूआना 1.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।