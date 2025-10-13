पटना: सिर्फ 14 साल की उम्र में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीज़न के लिए उपकप्तान बनाया गया है। वह कप्तान साकिबुल गनी के साथ अपनी दूसरी रणजी सीज़न में खेलेंगे।

बिहार क्रिकेट संघ (BCA) ने यह फैसला उस वक्त लिया जब चयन समिति में एक सदस्य की कमी थी। बीसीसीआई के निर्देश पर एक अस्थायी चयनकर्ता को शामिल कर टीम का ऐलान किया गया। वैभव हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ ब्रिसबेन में खेले गए पहले यूथ टेस्ट में 78 गेंदों में शतक लगाया था। एकदिवसीय सीरीज़ में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया।

इससे पहले, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज़ शतक लगाया था — 78 गेंदों पर 143 रन, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे। आईपीएल में भी वह सुर्खियों में रहे, जब उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों में सबसे तेज़ शतक जड़ा था। हालांकि, वैभव पूरा रणजी सीज़न नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अभी तक वैभव का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड शुरुआती दौर में है — 5 मैचों में 100 रन, औसत 10 और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41।

बिहार की टीम 15 अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ घरेलू मैच में रणजी अभियान की शुरुआत करेगी। टीम प्लेट ग्रुप में है।

बिहार टीम (रणजी ट्रॉफी 2025-26):

पियूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, साकिबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष लहरुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज़ खान, साकिब हुसैन, रघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार।