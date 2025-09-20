स्पोर्ट्स डेस्कः एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में शनिवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा कर टूर्नामेंट में अहम जीत दर्ज की। यह श्रीलंका की सुपर फोर चरण की पहली हार रही। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

श्रीलंका की पारी: अच्छी शुरुआत के बाद नहीं बन सका बड़ा स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत मजबूत रही। पथुम निसांका (22 रन, 15 गेंद) और कुसल मेंडिस (34 रन, 25 गेंद) ने पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि मध्य क्रम लड़खड़ा गया:

कामिल मिशारा – 11 गेंद में 5 रन

कुसल परेरा – 16 रन (16 गेंद)

चरत असलंका – 21 रन (17 गेंद)

दासुन शनाका – 14 रन (9 गेंद)

विकेटकीपर सदीरा समरविक्रमा – 8 रन (5 गेंद)

बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। तास्किन अहमद और शोरीफुल इस्लाम ने किफायती गेंदबाज़ी करते हुए रन गति पर नियंत्रण रखा।

बांग्लादेश की पारी: सैफ और तौहीद की अर्धशतक पारियों ने दिलाई जीत

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में मुहम्मद हसन शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान लिटन दास (23 रन, 16 गेंद) ने कुछ तेजी दिखाई लेकिन वह भी टिक नहीं पाए।

मैच की असली नींव रखी सैफ हसन और तौहीद हृदय ने:

सैफ हसन – 61 रन (45 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के)

तौहीद हृदय – 58 रन (37 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का)

इन दोनों बल्लेबाजों ने 84 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर मैच को बांग्लादेश के पक्ष में मोड़ दिया। आखिरी ओवरों में हालांकि श्रीलंका ने कुछ विकेट जल्दी चटकाए:

जाकिर अली – 9 रन

मेंहदी हसन – 0 रन

शमीम हुसैन – 14 रन नाबाद

लेकिन शमीम ने अंत तक टिककर टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश ने एक गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया।