हरारे : जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20) श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ी सीन विलियम्स और ब्रेंडन टेलर की वापसी मुख्य आकर्षण है।
अनुभवी ऑलराउंडर विलियम्स मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार खेलने के बाद सबसे छोटे प्रारूप में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज टेलर भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में आईसीसी प्रतिबंध के बाद टेस्ट और वनडे प्रारूप में वापसी की है।
विलियम्स और टेलर के साथ-साथ ब्रैड इवांस और तदिवानाशे मारुमानी ने भी टीम में जगह बनाई है। पिछले महीने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लेने वाली टीम से बाहर होने वाले न्यूमैन न्यामहुरी, वेस्ली माधेवेरे, विंसेंट मासेकेसा और तफदजवा त्सिगा हैं।
जिम्बाब्वे टीम :
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, ट्रेवर ग्वांडू, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचडर् नगारवा, ब्रेंडन टेलर, सीन विलियम्स