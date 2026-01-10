नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के दौरान किया गया अपना वादा आखिरकार पूरा कर दिया। गावस्कर ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को बल्ले के आकार की खास गिटार भेंट की और उनके साथ एक डुएट गाना भी गाया। यह खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सुनील गावस्कर ने वादा किया था कि अगर भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो वह जेमिमा के साथ गाना गाएंगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने इस वादे को सच कर दिखाया और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता।

जेमिमा ने मजेदार अंदाज में रखा वादा जिंदा

गावस्कर के इस वादे को जेमिमा रोड्रिग्स ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में लंबे समय तक चर्चा में बनाए रखा। दिसंबर 2025 में आयोजित ‘एजेंडा आजतक’ कॉन्क्लेव के दौरान जेमिमा ने मंच से सुनील गावस्कर के वादे को याद किया और अपनी गायकी का हुनर भी दिखाया, जिस पर उन्हें जमकर तालियां मिलीं। मुस्कुराते हुए जेमिमा ने कहा था कि वह अब भी “सुनील सर” के वादा निभाने का इंतजार कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डुएट वीडियो

हाल ही में जेमिमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह सुनील गावस्कर के साथ डुएट गाते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो में गावस्कर उन्हें बल्ले के आकार की गिटार भी भेंट करते दिखाई देते हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने इस खास पल की जमकर तारीफ की।

जब जेमिमा ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि यह गिटार संगीत के लिए है या बल्लेबाजी के लिए, तो गावस्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह इससे दोनों काम कर सकती हैं। उन्होंने जेमिमा की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खेल में स्वाभाविक लय और खूबसूरती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी उम्दा संगीतकार की प्रस्तुति में होती है।

वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जेमिमा का ऐतिहासिक प्रदर्शन

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जेमिमा रोड्रिग्स ने टूर्नामेंट की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली थी। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेलते हुए भारत को 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य तक पहुंचाया था। यह महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़ा सफल रन चेज था। इसी ऐतिहासिक पारी के बाद सुनील गावस्कर ने जेमिमा के साथ गाना गाने का वादा किया था।

अब WPL 2026 पर जेमिमा की नजर

अंतरराष्ट्रीय सीजन के समाप्त होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने अब अपना पूरा फोकस वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 पर लगा दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा मुंबई इंडियंस को हराने के साथ हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा को टीम का कप्तान नियुक्त किया है और उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।