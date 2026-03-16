स्पोर्ट्स डेस्क : हाल ही में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह हार पहले से निराशाजनक रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 अभियान के बाद आई है। इस खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान Shahid Afridi ने टीम प्रबंधन और चयन समिति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा चयन रणनीति में स्पष्ट दिशा की कमी दिखाई दे रही है।

निर्णायक मैच में बांग्लादेश की शानदार जीत

सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला ढाका में खेला गया। मेजबान बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की शुरुआत सलामी बल्लेबाजों Saif Hassan और Tanzid Hasan ने शानदार साझेदारी के साथ की, जिससे पाकिस्तान के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में दबाव में आ गए।

तंजीद हसन का शानदार शतक

बांग्लादेश की पारी में सबसे बड़ा योगदान तंजीद हसन का रहा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 107 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें छह चौके और सात छक्के शामिल थे। यह उनके करियर का पहला वनडे शतक भी था। इसके अलावा Towhid Hridoy ने नाबाद 48 रन बनाए, जबकि Litton Das ने 41 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

पाकिस्तान की खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के दोनों ओपनर पहले दो ओवरों के भीतर ही पवेलियन लौट गए, जिससे स्कोर 2 रन पर 2 विकेट हो गया। हालांकि इसके बाद मध्यक्रम में Salman Ali Agha ने शानदार शतक लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की।

सलमान अली आगा की दमदार पारी

सलमान अली आगा ने 98 गेंदों में 106 रन की बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रखा। इसके अलावा कप्तान Shaheen Shah Afridi ने निचले क्रम में 37 रन की उपयोगी पारी खेली। डेब्यू कर रहे Saad Masood ने 38 रन बनाए, जबकि Ghazi Ghori ने 29 रन जोड़े। Abdul Samad ने भी 34 रन बनाए, लेकिन टीम 279 रन पर ऑलआउट हो गई और मैच 11 रन से हार गई।

हार के बाद चयन समिति पर भड़के शाहिद अफरीदी

इस हार के बाद पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की चयन समिति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हालिया नतीजों के लिए चयनकर्ताओं की रणनीति जिम्मेदार है। अफरीदी के अनुसार, टीम चयन में स्पष्ट योजना की कमी दिखाई दे रही है, जिससे टीम का संतुलन बिगड़ रहा है।

‘सर्जरी’ के नाम पर टीम से छेड़छाड़

अफरीदी ने चयन समिति की उस नीति की भी आलोचना की जिसे वह “सर्जरी” कह रहे हैं। उनके मुताबिक, टीम को नया रूप देने के नाम पर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत कम मैच खेले हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट का स्तर भी ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर तुरंत प्रभावी साबित हो सकें।

अनुभवी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने पर चिंता

अफरीदी ने यह भी कहा कि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को वनडे टीम से बाहर करना गलत फैसला रहा है। उनका मानना है कि भले ही कुछ सीनियर खिलाड़ियों का टी20 में प्रदर्शन औसत रहा हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड मजबूत रहा है और उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए थी।

