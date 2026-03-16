स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर Hardik Pandya हाल ही में ICC Men's T20 World Cup 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में हैं। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। अब पांड्या की नजर आगामी Indian Premier League 2026 पर है, जहां वह Mumbai Indians की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

BCCI के ‘नमन अवॉर्ड्स’ में किया बड़ा खुलासा

हाल ही में Board of Control for Cricket in India के वार्षिक Naman Awards समारोह में भारतीय खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप जीत के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक पांड्या ने एक मजेदार रैपिड-फायर सेशन में हिस्सा लिया। यह सेशन मशहूर कमेंटेटर Harsha Bhogle ने होस्ट किया। इसमें पांड्या के साथ Abhishek Sharma, Sanju Samson और युवा खिलाड़ी Vaibhav Sooryavanshi भी मौजूद थे।

हार्दिक पांड्या ने बताया अपना बचपन का क्रिकेटिंग आइडल

रैपिड-फायर राउंड में जब खिलाड़ियों से पूछा गया कि उनका बचपन का क्रिकेटिंग आइडल कौन था, तो हार्दिक पांड्या के जवाब ने सभी को चौंका दिया। पांड्या ने बताया कि उनके बचपन के हीरो भारत के पूर्व ओपनर Wasim Jaffer थे। उन्होंने कहा कि बचपन में वह जाफर की बल्लेबाजी को देखकर काफी प्रेरित होते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे।

वसीम जाफर का अंतरराष्ट्रीय करियर

Wasim Jaffer ने 2000 से 2008 के बीच भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। उन्होंने 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 वनडे मैच भी खेले। हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में जाफर का दबदबा लंबे समय तक देखने को मिला।

रणजी ट्रॉफी में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

जाफर ने Mumbai cricket team और बाद में Vidarbha cricket team के लिए खेलते हुए Ranji Trophy में कई रिकॉर्ड बनाए। वह आज भी रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जाफर कोच, एक्सपर्ट और कमेंटेटर के रूप में भी खेल से जुड़े हुए हैं।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के आइडल

इसी रैपिड-फायर सेशन में अन्य खिलाड़ियों ने भी अपने क्रिकेटिंग आइडल का खुलासा किया। Sanju Samson ने बताया कि उनके बचपन के हीरो महान बल्लेबाज Sachin Tendulkar थे। वहीं दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज Abhishek Sharma ने अपने आइडल के तौर पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Yuvraj Singh का नाम लिया, जो उनके मेंटर भी रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने चुने दो दिग्गज

अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता युवा खिलाड़ी Vaibhav Sooryavanshi ने अपने आइडल के तौर पर दो महान खिलाड़ियों का नाम लिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान Brian Lara और भारत के दिग्गज ऑलराउंडर Yuvraj Singh को अपना क्रिकेटिंग हीरो बताया। लारा को क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है और उन्होंने अपने करियर में टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए।