स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने निजी जीवन और करियर से जुड़ी चर्चाओं के बीच उठी एक बड़ी अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि चहल एक नए रियलिटी टीवी शो में पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ नजर आ सकते हैं। इन अटकलों ने खासा ध्यान खींचा, लेकिन अब खुद चहल ने सामने आकर साफ कर दिया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।

किस शो को लेकर उड़ी थी अफवाह

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि युजवेंद्र चहल आने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह शो एक बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसे भारतीय रियलिटी टेलीविजन में एक नया और साहसिक फॉर्मेट माना जा रहा है। शो का प्रीमियर 1 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसके चलते इससे जुड़ी खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं।

धनश्री वर्मा से दोबारा मुलाकात की अटकलें

अफवाहों को और हवा तब मिली जब यह कहा जाने लगा कि चहल इस शो में अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ दोबारा नजर आ सकते हैं। दोनों ने साल 2020 में शादी की थी और चार साल बाद अलग हो गए। इसी संभावित री-यूनियन को लेकर फैंस और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज़ हो गई थीं।

इंस्टाग्राम स्टोरी से चहल ने दी सफाई

सभी अटकलों को खत्म करते हुए युजवेंद्र चहल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आधिकारिक बयान साझा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी रियलिटी शो में उनकी भागीदारी की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। चहल ने स्पष्ट किया कि न तो उनकी किसी शो को लेकर बातचीत हुई है और न ही कोई कमिटमेंट किया गया है।

बयान में क्या कहा गया

चहल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनके किसी भी रियलिटी टेलीविजन शो में शामिल होने की खबरें महज अनुमान और अफवाह हैं। उन्होंने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूज़र्स से अपील की कि बिना पुष्टि के इस तरह की जानकारी साझा न करें, क्योंकि इससे गलतफहमियां फैलती हैं।

फिलहाल क्रिकेट पर है पूरा फोकस

रियलिटी शो की चर्चाओं से दूर, युजवेंद्र चहल का पूरा ध्यान क्रिकेट पर है। वह अगली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मैदान पर नजर आएंगे। पंजाब किंग्स ने उन्हें रिटेन किया है, और फ्रेंचाइजी ने IPL 2025 की नीलामी में उन्हें 18 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था।

चहल का रिकॉर्ड-भरा हालिया सफर

साल 2024 चहल के करियर के लिए बेहद खास रहा। वह IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़ बने। इसके अलावा, उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम में भी दोबारा जगह मिली, जहां भारत ने खिताब अपने नाम किया। यह उपलब्धियां दिखाती हैं कि चहल अभी भी भारतीय क्रिकेट के अहम स्तंभ बने हुए हैं।

अफवाहों से परे, मैदान पर चमकने की तैयारी

युजवेंद्र चहल का ताजा बयान यह साफ करता है कि वह फिलहाल किसी भी टीवी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं और उनकी प्राथमिकता क्रिकेट ही है। आने वाले समय में फैंस उन्हें रियलिटी शो में नहीं, बल्कि मैदान पर अपने लेग-स्पिन से बल्लेबाज़ों को छकाते हुए देखेंगे।