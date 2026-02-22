Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी निजी जिंदगी में नई शुरुआत करते हुए 21 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर ली। यह समारोह निजी और सादगीपूर्ण था जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खासकर युजवेंद्र चहल का डांस वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है जिन्होंने धवन की शादी में डांस फ्लोर पर धमाल मचा दिया।

डांस फ्लोर पर चहल का धमाल

शादी समारोह के दौरान युजवेंद्र चहल ने जमकर डांस किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ खास पल साझा करते हुए कैप्शन लिखा, 'मेरे यार की शादी है।' वीडियो में चहल खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं, जबकि मेहमान भी संगीत की धुन पर थिरकते दिखाई देते हैं। यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने कमेंट्स में दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। क्रिकेट जगत से जुड़े कई लोगों ने भी इस खास मौके पर धवन को बधाई दी।

रिलेशनशिप से शादी तक का सफर

धवन और सोफी शाइन पिछले एक साल से अधिक समय से रिलेशनशिप में थे। मई 2025 में दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। 12 जनवरी को इंस्टाग्राम पर सगाई की घोषणा के बाद से ही फैंस को शादी का इंतजार था। दोनों को पहली बार दुबई में चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान साथ देखा गया था। इसके बाद एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी दोनों ने साथ में शिरकत की, जहां धवन ने अपने जीवन में नए प्यार का संकेत दिया था।

हल्दी सेरेमनी की झलकियां

शादी से एक दिन पहले 20 फरवरी को हल्दी समारोह आयोजित किया गया। सोफी शाइन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। रंग-बिरंगे परिधानों और पारंपरिक रस्मों के बीच कपल बेहद खुश नजर आया। इन तस्वीरों ने फैंस को उनकी खुशियों में वर्चुअली शामिल होने का मौका दिया।

शिखर धवन की दूसरी शादी

यह शिखर धवन की दूसरी शादी है। उन्होंने 2011 में आयशा मुखर्जी से विवाह किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में दोनों अलग हो गए। 11 साल के रिश्ते के बाद उनका तलाक हुआ। धवन की पिछली शादी से दो बेटियां हैं। समय के साथ रिश्ते में आई चुनौतियों के चलते यह अलगाव हुआ, जिसके बाद धवन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया।

कौन हैं सोफी शाइन?

सोफी शाइन का जन्म 1990 में आयरलैंड में हुआ। उन्होंने कैसलरॉय कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सोफी ने अपने करियर की शुरुआत एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के रूप में की। बाद में वह अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से जुड़ीं और मार्च 2025 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहीं।

फैंस का प्यार और शुभकामनाएं

धवन और सोफी की शादी ने सोशल मीडिया पर सकारात्मक माहौल बना दिया है। फैंस और क्रिकेट प्रेमी इस नए अध्याय के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। शिखर धवन, जो अपने करियर में आक्रामक बल्लेबाजी और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अब निजी जीवन में भी नई शुरुआत कर चुके हैं। शादी समारोह के वीडियो और तस्वीरें आने वाले दिनों में भी चर्चा में बने रहने की संभावना है।