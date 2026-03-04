मुंबई (महाराष्ट्र) : इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्यों ने बुधवार को मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में माथा टेका। यह मैच गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच से पहले हुआ।अक्षर पटेल, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा भारतीय पुरुष नेशनल टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर का दौरा किया।

मौजूदा T20 विश्व कप 2026 की बात करें तो सुपर 8 मुकाबले के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका से 76 रन से मिली हार को छोड़कर, भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसने अब तक अपने 7 T20 WC मुकाबलों में से छह जीते हैं। लेकिन टीम इंडिया को अभी भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में एक साथ अच्छा परफॉर्मेंस देना बाकी है। सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप वाली भारत साउथ अफ्रीका से हार के बाद मुश्किल में फंस गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें जीतना ही था। संजू सैमसन के मैच जिताने वाले 97* रन की वजह से टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर 5 विकेट से आसान जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

भारत ने टॉस जीतकर पहले फ़ील्डिंग करने का फैसला किया। रोस्टन चेज (25 गेंदों में 40 रन, 5 चौके और एक छक्का) और कप्तान शाई होप (33 गेंदों में 32 रन, तीन चौके और एक छक्का) ने पहले विकेट के लिए 68 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, लेकिन शिमरॉन हेटमायर (12 गेंदों में 27 रन, एक चौका और दो छक्के) की जबरदस्त पारी के बावजूद वेस्टइंडीज 14.1 ओवर में 119/4 पर सिमट गया। जेसन होल्डर (22 गेंदों में 37*, दो चौके और तीन छक्के) और पॉवेल (19 गेंदों में 34*, तीन चौके और दो छक्के) की जोड़ी ने 35 गेंदों में 76 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप की जिससे वेस्टइंडीज 20 ओवर में 195/4 पर पहुंच गया। जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 2/36) भारत के सबसे ज़्यादा गेंदबाज थे, जबकि वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने चार-चार ओवर में 1/40 का स्पेल किया।

रन-चेज में भारत पावरप्ले में 41/2 पर सिमट गया। सैमसन और सूर्यकुमार यादव (18) के बीच 58 रनों की पार्टनरशिप ने चेज को वापस पटरी पर ला दिया। फिर सैमसन ने तिलक वर्मा (15 गेंदों में 27, चार चौके और एक छक्के), हार्दिक पांड्या (17) और शिवम दुबे (8*) के साथ पार्टनरशिप की, जिससे भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की।