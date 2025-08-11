मुंबई : भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी में अब केवल 50 दिन शेष हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने टीम की संभावनाओं पर भरोसा जताया है। घरेलू मैदान पर विश्व कप खेलने के अपने असाधारण अनुभव पर विचार करते हुए युवराज ने जोर देकर कहा कि यह अवसर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सफलता की कुंजी टीम के अपनी प्रक्रियाओं पर अडिग रहने में निहित है।

युवराज ने कहा, 'मुझे लगता है कि 50 ओवरों का विश्व कप ही विश्व कप है। यह भारत में हो रहा है और मुझे लगता है कि सभी को इसके लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे पल आपके जीवन में बार-बार नहीं आते।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह इतिहास रचने का एक शानदार मौका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआत से ही आपको लगे कि आप जीत रहे हैं। आपको इसकी पूरी पहेली का अनुभव करना होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आप पूरी प्रक्रिया में लगे हैं, और परिणाम जरूर आएंगे।'

युवराज सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिला क्रिकेटरों का उसी तरह समर्थन किया जाए जैसे प्रशंसक पुरुष टीम का करते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि (महिला टीम) कुछ फाइनल हार चुकी है। हम उस दौर से गुजर चुके हैं। और यह बहुत जरूरी है कि आप इस पल का आनंद लें। आगे के बारे में सोचने के बजाय, इस पल में जीएं। हम लड़कों का समर्थन कर रहे थे। अब लड़कियों का समर्थन करने का समय है।' घरेलू विश्व कप में अतिरिक्त दबाव होता है, जिसके बारे में यह पूर्व भारतीय बाएं हाथ का खिलाड़ी अच्छी तरह जानता है। उन्होंने आगामी टूर्नामेंट में घरेलू दर्शकों के सामने खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ उपयोगी सलाह दी।

युवराज ने आगे कहा, 'प्रशंसक हमेशा चौके-छक्के या विकेट चाहते हैं। यही खेल है। वे देखने आते हैं। वे मनोरंजन चाहते हैं। वे मनोरंजन पाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आपको विश्व कप जीतना है, तो आपको उस स्थिति में होना होगा जिसमें आप थे। मुझे लगता है कि ऐसे समय आएंगे जब वे दबाव महसूस करेंगे। ऐसे समय भी आएंगे जब चीजें ठीक नहीं होंगी। यही वह समय है जब अनुभव, आत्मविश्वास, हावी होना चाहिए। यह विश्वास कि मैं इस पल में खिलाड़ी बन सकता हूं। मुझे लगता है कि हर बार जब आप खेल में उतरते हैं, तो आपको इस पर विश्वास करना होगा।'