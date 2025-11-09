स्पोर्ट्स डेस्क: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की टी20 सीरीज़ में 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस सीरीज़ में टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब चला। उन्होंने 5 मैचों में 163 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब अपने नाम किया।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके मेंटर और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अभिषेक का मज़ेदार राज़ खोला।

युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, 'अभिषेक से कुछ भी ले लो, लेकिन उसका बैट मत मांगो। ये मर जाएगा, पिट जाएगा, रो देगा लेकिन बैट नहीं देगा। उसके पास 10 बैट होंगे, फिर भी कहेगा मेरे पास बस दो हैं।'

उन्होंने हंसते हुए यह भी बताया कि अभिषेक ने उनसे कई बैट ले लिए, मगर खुद का कोई नहीं देता। सीरीज़ के दौरान अभिषेक ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह सबसे तेज़ 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज़ बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 528 गेंदों में हासिल की, जबकि पहले यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम था (573 गेंदें)।

अभिषेक ने अब तक सबसे कम गेंदों में 1,000 रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली का प्रमाण है। उनकी स्ट्राइक रेट ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। गेंदों की संख्या के हिसाब से अभिषेक ने नया मील का पत्थर छू लिया, लेकिन पारियों में कोहली उनसे आगे हैं।

सबसे तेज 1000 टी20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज (पारी के अनुसार):

विराट कोहली – 27 पारियां

अभिषेक शर्मा – 28 पारियां

केएल राहुल – 29 पारियां

सूर्यकुमार यादव – 31 पारियां

रोहित शर्मा – 40 पारियां।