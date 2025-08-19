स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 विश्व कप 2024 के लिए चयनित भारतीय टीम में शामिल यशस्वी जायसवाल को एशिया कप 2025 की टीम में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठे हैं। यशस्वी को जब भी टीम में मौका मिला है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद वे एशिया कप के 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल नहीं किए गए। इस विषय पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने अपना पक्ष रखा है।

अजीत अगरकर ने बताया कारण

भारतीय टी20 टीम में एक समय स्थायी सदस्य रहे यशस्वी जायसवाल को अब स्टैंडबाई खिलाड़ी बनाया गया है। आईपीएल 2025 में भी उनके अच्छे प्रदर्शन का फायदा उन्हें टीम में नहीं मिला। टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा, “यशस्वी जायसवाल के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं और वह गेंदबाजी भी कर सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ गए हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शुभमन गिल टीम की पहली पसंद बने हुए हैं।

Agarkar said "It's very unfortunate for Yashasvi Jaiswal, with Abhishek doing well, he can bowl as well - one of the two was going to miss out - same with Shreyas, not his fault". pic.twitter.com/TNGm2h5y3O

यशस्वी जायसवाल के आंकड़े शुभमन गिल से बेहतर

हालांकि आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन में शुभमन गिल से बेहतर रुझान देखने को मिलता है। यशस्वी ने 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 36.2 की औसत से 723 रन बनाए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 164 के करीब है। वहीं, शुभमन गिल ने 21 पारियों में 30.4 की औसत से 578 रन बनाए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 139 के आसपास है। इन आंकड़ों के बावजूद भी गिल को टीम में प्राथमिकता मिलने से फैंस के बीच सवाल उठ रहे हैं।

जायसवाल का टी20I में भविष्य

यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल नहीं किए जाने से कई प्रशंसक हैरान हैं और उन्होंने चयन को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, यशस्वी के पास अभी भी अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में वापसी करने का मौका बना हुआ है।