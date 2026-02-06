स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं था, बल्कि महिला फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बढ़ती आर्थिक मजबूती का भी प्रतीक बना। नई दिल्ली में घोषित इनामी राशि के अनुसार इस सीजन की चैंपियन टीम को 6 करोड़ रुपए का प्राइज चेक मिला। यह रकम WPL 2025 के बराबर रही, जो यह दिखाती है कि BCCI महिला क्रिकेट में स्थिर निवेश और लंबे समय तक टिकाऊ विकास के मॉडल पर भरोसा जता रहा है।

RCB को मिला 6 करोड़ का चैंपियन पुरस्कार

गुरुवार को खेले गए हाई-स्कोरिंग फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर WPL 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ RCB को 6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली, जो महिला फ्रेंचाइजी क्रिकेट में टॉप-टियर टूर्नामेंट के स्तर को दर्शाती है। यह रकम पिछले सीज़न की विजेता मुंबई इंडियंस को मिली राशि के समान है, जिससे लीग की फाइनेंशियल निरंतरता साफ झलकती है।

दिल्ली कैपिटल्स को रनर-अप का बड़ा इनाम

लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर खिताब से चूक गई। हालांकि, रनर-अप रहने के बावजूद टीम को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली, जो उनके पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का सम्मान है। दिल्ली की निरंतर फाइनल एंट्री यह साबित करती है कि टीम लीग की सबसे मजबूत इकाइयों में से एक बनी हुई है।

फाइनल में रिकॉर्ड रन चेज की कहानी

RCB की खिताबी जीत की नींव दबाव में की गई बेहतरीन बल्लेबाज़ी पर टिकी थी। कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रनों की आक्रामक लेकिन संतुलित पारी खेली। उनके साथ जॉर्जिया वोल ने 54 गेंदों में 79 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच हुई 165 रनों की साझेदारी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि RCB ने 203 रन के विशाल लक्ष्य को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

दिल्ली की मजबूत बल्लेबाजी, फिर भी चूक

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया था। जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 57 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि चिनले हेनरी ने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रनों की तेज़ पारी खेली। लिज़ेल ली और लौरा वोल्वार्ड्ट के अहम योगदान के बावजूद दिल्ली का स्कोर RCB के तूफानी जवाब के सामने पर्याप्त साबित नहीं हो सका।

WPL की आर्थिक स्थिरता का संकेत

2025 और 2026 में प्राइज मनी का समान रहना यह दर्शाता है कि लीग अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बजाय स्थिर कमर्शियल ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। यह मॉडल महिला क्रिकेट को सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म देता है, जहां खिलाड़ियों को प्रदर्शन के अनुरूप लगातार आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।