स्पोर्ट्स डेस्क : Virat Kohli एक बार फिर Indian Premier League 2026 में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि इस बार उनके सामने हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि लंबे समय से वह टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे हैं। ऐसे में सीधे आईपीएल की तेज रफ्तार में खुद को ढालना उनके लिए आसान नहीं माना जा रहा।

इरफान पठान ने बताई सबसे बड़ी चुनौती

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan का मानना है कि कोहली के सामने सबसे बड़ी चुनौती टी20 के आक्रामक खेल में तुरंत वापसी करना होगी। उन्होंने कहा कि भले ही कोहली वनडे में शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन टी20 में अलग तरह की मानसिकता और अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें लगातार खेलना काफी अहम होता है।

‘एंकर’ से ‘अटैकर’ बनने की कसौटी

पठान के अनुसार, कोहली को इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव बनाए रखना होगा। पिछले सीजन में उन्होंने एंकर की भूमिका से आगे बढ़कर आक्रामक अंदाज अपनाया था, जो टीम की सफलता का बड़ा कारण बना। अब उसी टेम्पो को बरकरार रखना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

RCB के साथ खास रिश्ता और उम्मीदें

Virat Kohli और Royal Challengers Bengaluru का रिश्ता काफी मजबूत रहा है। कोहली पिछले कई सालों से इस फ्रेंचाइजी की पहचान बने हुए हैं और फैंस को हर सीजन उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। इस बार भी टीम उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में देख रही है।

पिछले सीजन के आंकड़े देते हैं आत्मविश्वास

IPL 2025 में कोहली ने 657 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था और टीम के टॉप स्कोरर रहे थे। Rajat Patidar की कप्तानी में टीम ने खिताब भी जीता था। ऐसे में कोहली के अनुभव और फॉर्म से टीम को इस बार भी काफी उम्मीदें हैं।