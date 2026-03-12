नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी जिसका मकसद लगातार टाइटल जीतना है, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना ​​है कि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम के लिए यह आसान नहीं होगा।

जियोस्टार पर बात करते हुए अनिल कुंबले ने डिफेंडिंग चैंपियन के कप्तान के तौर पर रजत पाटीदार के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'रजत पाटीदार की RCB के लिए लगातार खिताब जीतना आसान नहीं होगा। इससे पहले सिर्फ CSK और MI ही लगातार ट्रॉफी जीत पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रजत पाटीदार ने अपने पहले सीजन में कप्तान के तौर पर अच्छा किया है।'

महान स्पिनर ने कहा, 'जब उन्हें कप्तान घोषित किया गया, तो हममें से कई लोग हैरान थे क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि विराट फिर से यह काम संभालेंगे। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पाटीदार के साथ जाने का फैसला किया और इसका फायदा हुआ। उनके पास सिर्फ मध्य प्रदेश की कप्तानी का अनुभव था और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें कप्तान के तौर पर पहचाना गया और उनके पास जो अनुभव था, उससे उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप की। अब यह मुश्किल होगा क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन वह दबाव में बहुत शांत और स्थिर दिखते हैं। यही उनकी USP है। यह उनके लिए काम करना चाहिए।'