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नई दिल्ली : भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल ने अपनी बेटी 'राहा पल्लीकल कार्तिक' के जन्म की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ यह खुशी की खबर साझा की। 

कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'दिल में आशीर्वाद और शब्दों से परे कृतज्ञता के साथ हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बेटी का इस दुनिया में स्वागत करते हैं। कबीर और जियान अपनी छोटी बहन राहा पल्लीकल कार्तिक से मिलवाकर बहुत उत्साहित हैं। प्यार, दीपिका और दिनेश।' 

कार्तिक और दीपिका ने साल 2015 में शादी की थी और पहले से ही दो बेटों कबीर और जियान के माता-पिता हैं। कार्तिक और दीपिका दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों के जाने-माने एथलीट हैं। कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि दीपिका ने एक अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 

कार्तिक ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, उन्होंने अपना आखिरी मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 40 वर्षीय कार्तिक ने टेस्ट क्रिकेट में 26 मैचों और 42 पारियों में कुल 1025 रन बनाए। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का औसत 25 रहा जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं। 

वनडे (ODI) क्रिकेट में इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सितंबर 2004 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना आखिरी वनडे मैच क्रिकेट विश्व कप 2019 के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वनडे मैचों में कार्तिक ने 94 मैचों और 79 पारियों में कुल 1752 रन बनाए। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज का औसत 30.20 रहा जिसमें जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं। 

कार्तिक ने T20I में 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू किया और नवंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। इस सबसे छोटे फॉर्मेट में कार्तिक ने 60 मैचों की 48 पारियों में 26.38 की औसत से 686 रन बनाए। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने एक अर्धशतक बनाया। 