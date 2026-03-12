स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा। पिछले सीजन में RCB ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की थी। ऐसे में नए सीजन की शुरुआत भी टीम जीत के साथ करना चाहेगी।

पहले हफ्ते में दिखेंगे कई बड़े मुकाबले

IPL 2026 के शुरुआती सप्ताह में ही कई हाई-वोल्टेज मैच देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी 29 मार्च को पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में करेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। यह मैच भी फैंस के लिए काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमें लीग की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक हैं।

शुरुआती चरण का शेड्यूल जारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 के पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि बाकी मैचों की तारीखें और स्थान जल्द घोषित किए जाएंगे। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले टीमों के लिए काफी अहम होंगे क्योंकि सभी फ्रेंचाइजी प्लेऑफ की दौड़ में बढ़त बनाने के लिए शुरुआत से ही जीत दर्ज करना चाहेंगी।

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत

पिछले सीजन की रनर-अप पंजाब किंग्स (PBKS) अपने अभियान की शुरुआत गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मुल्लांपुर में करेगी। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ में खेला जाएगा।

RCB vs CSK और MI vs RCB जैसे बड़े मैच भी तय

IPL 2026 के शुरुआती चरण में कुछ बड़े मुकाबले भी तय किए गए हैं।

5 अप्रैल: RCB बनाम CSK – बेंगलुरु

12 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम RCB – मुंबई

ये मैच IPL के सबसे बड़े और लोकप्रिय मुकाबलों में गिने जाते हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं।

इन तारीखों पर होंगे डबल हेडर

IPL 2026 के पहले चरण में कई डबल हेडर (एक दिन में दो मैच) भी देखने को मिलेंगे। डबल हेडर मैच इन तारीखों पर होंगे: 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल; इन दिनों फैंस को एक ही दिन में दो मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा।

कई शहरों में होंगे शुरुआती मैच

IPL 2026 के शुरुआती मैच भारत के कई बड़े शहरों में खेले जाएंगे। इनमें शामिल हैं: बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मुल्लांपुर; इससे देशभर के क्रिकेट फैंस को अपने शहर में IPL मैच देखने का मौका मिलेगा।

जल्द जारी होगा पूरा शेड्यूल

IPL 2026 के पहले चरण का पूरा शेड्यूल बुधवार शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। इसके बाद बाकी मैचों की जानकारी भी सामने आ जाएगी।

