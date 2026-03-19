स्पोर्ट्स डेस्क : Jos Buttler के लिए ICC Men's T20 World Cup 2026 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। उन्होंने 8 पारियों में केवल 87 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में लय हासिल नहीं कर सके। सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ हार के साथ इंग्लैंड का अभियान समाप्त हो गया, जिससे बटलर काफी निराश नजर आए।

भविष्य को लेकर खुलकर रखी बात

टूर्नामेंट के बाद बटलर ने अपने पॉडकास्ट में साफ कहा कि वह इंग्लैंड के लिए खेलना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन चयन उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब वह कप्तान नहीं हैं और टीम में जगह मिलना पूरी तरह चयनकर्ताओं पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे।

“मेरी महत्वाकांक्षा अब भी बनी हुई है”

बटलर ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी इंग्लैंड के लिए खेलता रहूं। यह टूर्नामेंट मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, जो निराशाजनक है, लेकिन हाल के वर्षों में मैंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेला है। मेरी महत्वाकांक्षा अब भी बनी हुई है, लेकिन अब फैसले मेरे हाथ में नहीं हैं।' उन्होंने यह भी माना कि क्रिकेट में कभी-कभी पूरी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिलते और इसे स्वीकार करना भी खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है।

ब्रेक लेकर किया खुद को रीफ्रेश

वर्ल्ड कप के बाद बटलर ने क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लिया और अपने परिवार के साथ फ्रांस में समय बिताया। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह पूरी तरह खेल से दूर रहे, जिससे उन्हें मानसिक रूप से राहत मिली। यह ब्रेक उनके लिए जरूरी था, ताकि वह खुद को फिर से तैयार कर सकें। 'मैं क्रिकेट से पूरी तरह दूर चला गया था, जो उस समय मेरे लिए बिल्कुल सही था। इससे मुझे खुद को समझने और आगे के बारे में सोचने का मौका मिला,' बटलर ने कहा।

IPL 2026 में वापसी की तैयारी

अब बटलर की नजर Indian Premier League 2026 पर है, जहां वह Gujarat Titans के लिए खेलते नजर आएंगे। वह इस मंच का इस्तेमाल अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने के लिए करना चाहेंगे और फिर से खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे।

टीम के माहौल की तारीफ, भारत को बताया बेहतर

बटलर ने इंग्लैंड टीम के माहौल की सराहना करते हुए कहा कि Harry Brook और Brendon McCullum ने शानदार वातावरण तैयार किया था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि नॉकआउट मुकाबले में भारत बेहतर टीम थी और जीत की पूरी हकदार थी।