स्पोर्ट्स डेस्क : विराट कोहली की बेंगलुरु वापसी ने IPL 2026 से पहले माहौल पूरी तरह गरमा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार खिलाड़ी के शहर पहुंचते ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस के बीच उत्साह चरम पर है, क्योंकि इस बार RCB एक चैंपियन टीम के तौर पर मैदान में उतरेगी। कोहली की मौजूदगी ने टीम के खिताब बचाने के अभियान को नई ऊर्जा दे दी है।

एयरपोर्ट पर कोहली की झलक ने मचाई हलचल

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोहली के पहुंचते ही फैंस की भीड़ और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। उनका एक छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसने IPL 2026 के लिए माहौल बना दिया। यह साफ संकेत है कि कोहली की लोकप्रियता आज भी उतनी ही मजबूत है।

चैंपियन के रूप में उतरेगी RCB

IPL के 19वें सीजन में RCB पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी। पिछले सीज़न में टीम ने 18 साल का इंतजार खत्म करते हुए खिताब अपने नाम किया था। Rajat Patidar की कप्तानी में यह जीत फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे बड़ा पल साबित हुई।

IPL 2025 में कोहली का शानदार प्रदर्शन

कोहली ने पिछले सीज़न में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने 657 रन बनाए, 54.75 की औसत और 144.71 के स्ट्राइक रेट के साथ आठ अर्धशतक जड़े। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन, धैर्य और सही समय पर आक्रामकता देखने को मिली।

टीम में कोहली की भूमिका अब भी अहम

RCB की बल्लेबाजी आज भी कोहली के इर्द-गिर्द घूमती है। ओपनिंग करते हुए वह टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते भी हैं। 37 साल की उम्र में भी उनका प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली बना हुआ है।

खिताब बचाने की सबसे बड़ी चुनौती

किसी भी टीम के लिए खिताब जीतना जितना मुश्किल होता है, उसे बचाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। RCB के सामने अब यही चुनौती है—लगातार प्रदर्शन करना और दबाव में भी जीत हासिल करना। ऐसे में कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

कोहली के करियर का नया दौर

T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद कोहली ने T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब IPL उन कुछ प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां फैंस उन्हें लगातार खेलते हुए देख सकते हैं। इस वजह से हर मैच और हर पारी का महत्व और भी बढ़ गया है।

घरेलू मैदान पर होगी जोरदार शुरुआत

RCB अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को M. Chinnaswamy Stadium में करेगी। इस मुकाबले में उनका सामना Sunrisers Hyderabad से होगा। यह स्टेडियम अपने शानदार माहौल के लिए जाना जाता है, जहां फैंस की ऊर्जा टीम को अतिरिक्त ताकत देती है।

