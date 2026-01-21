Go to PunjabKesari.in

वडोदरा : मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना कि वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स से 7 विकेट से हारने के बाद उनकी टीम 20 रन पीछे रह गई। कौर ने हार के पीछे एक मुख्य कारण के रूप में बल्ले और गेंद दोनों से पावर-प्ले में लगातार खराब प्रदर्शन को बताया। दिल्ली ने गेंद से एक मजबूत नींव रखी जिसका नेतृत्व मारिजेन कैप के शानदार प्रदर्शन ने किया। कैप ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 डॉट बॉल फेंकीं। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी। नंदिनी शर्मा के साथ उनके कंट्रोल ने मुंबई को पावर-प्ले के दौरान 23/2 पर संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया जिसमें सजना (9) और हेले मैथ्यूज (12) जल्दी आउट हो गईं। 

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'हां, मुझे लगता है कि हम बल्ले से करीब 20 रन पीछे रह गए। पावरप्ले में भी हम ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए - बल्ले और गेंद दोनों से और यह इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। हमें खेल के उस चरण में खुद को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। पावर-प्ले हमारे लिए मुश्किल रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि चोटों के कारण हमें अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लगातार बदलना पड़ा है। टूर्नामेंट की शुरुआत में कुछ खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, और अब कमलिनी की चोट ने एक और बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। इससे हमारी टॉप ऑर्डर की स्थिरता प्रभावित हुई है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है - जो भी ओपनिंग करने जाता है, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी और टीम के लिए सकारात्मक रूप से बल्लेबाजी करनी होगी।' 

मुंबई के लिए WPL में डेब्यू करने वाली वैष्णवी शर्मा मैदान पर एक अच्छी बात थीं, जिन्होंने 1 विकेट लेकर 20 रन दिए। हरमनप्रीत ने डेब्यू करने वाली वैष्णवी शर्मा की खूब तारीफ की और उनके स्पेल को एक टर्निंग पॉइंट बताया, जब उन्होंने शैफाली वर्मा को आउट किया और मुश्किल पावर-प्ले के बावजूद कंट्रोल दिखाया। हरमनप्रीत ने कहा, 'डेब्यू पर वैष्णवी ने वास्तव में प्रभावशाली प्रदर्शन किया, खासकर हमारे गेंदबाजों के लिए मुश्किल पावर-प्ले के बाद। जब वह आईं और शैफाली का विकेट लिया, तो वह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने शानदार कंट्रोल और स्किल दिखाया, और एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर हमें उन एरिया से सीखने की जरूरत है जहां उन्होंने आज गेंदबाजी की।' 

मुंबई की टीम अपनी जानी-मानी ताकतों के दम पर स्थिरता लाने में कामयाब रही। नेट साइवर-ब्रंट ने एक बार फिर अपनी वफादारी साबित करते हुए 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाकर मुंबई की पारी में अहम भूमिका निभाई, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 41 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। MI की कप्तान ने कहा कि चोटों और ओपनिंग जोड़ी में लगातार बदलाव से टॉप ऑर्डर में स्थिरता बिगड़ी है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी ओपनिंग करेगा, उसके लिए जिम्मेदारी और पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हमने पिछले तीन सीजन में अच्छा क्रिकेट खेला है और हम इस साल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चोटों की वजह से चीजें मुश्किल हो गई हैं, लेकिन अगले दो मैच बहुत जरूरी हैं और हम पॉजिटिव सोच और 100 प्रतिशत कोशिश के साथ मैदान में उतरेंगे।' 