कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) : भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह अब महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की इस अनुभवी क्रिकेटर ने गुरुवार को यह उपलब्धि हासिल की, जब वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20I के लिए टीम की कप्तानी करने उतरीं।

हरमनप्रीत ने 19 फरवरी को अपने 356वें ​​इंटरनेशनल मैच में पर उतरकर न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर महिला इंटरनेशनल खेल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गईं। हरमनप्रीत और सूजी बेट्स के बाद एलिस पेरी (349 मैच, ऑस्ट्रेलिया) सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

भारत की पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने 333 मैच खेले हैं जबकि शार्लेट एडवर्ड्स ने इंग्लैंड के लिए 309 मैच खेले हैं। सोफी डिवाइन (305, न्यूजीलैंड), हीथर नाइट (303, इंग्लैंड), और डैनी वायट-हॉज (302, इंग्लैंड) भी महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं।

हरमनप्रीत ने अपने क्रिकेट करियर में अब तक 6 टेस्ट, 161 ODI और 189* T20I खेले हैं। जिन 6 टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है उनमें भारतीय क्रिकेटर ने 200 रन बनाए हैं। 36 साल की इस खिलाड़ी के नाम ODI में 4,409 रन और T20I में 3,784 रन हैं। खास बात यह है कि इस अनुभवी भारतीय क्रिकेटर ने 35 विमेंस प्रीमियर लीग मैच, 62 विमेंस बिग बैश लीग और 10 विमेंस 100 मैच भी खेले हैं।

हरमनप्रीत कौर ने विमेंस इन ब्लू को 2025 वर्ल्ड कप एडिशन में अपना पहला वर्ल्ड कप जिताया, जब उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर खिताब जीता। गुरुवार को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20I के टॉस के समय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनने पर हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है कि मैं टीम के लिए कड़ी मेहनत करती रहूंगी और जितना हो सके उतना खेलती रहूंगी।'