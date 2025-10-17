स्पोर्ट्स डेस्क : इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रविवार को होने वाले महिला वनडे विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले इंग्लैंड टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का नाम है स्मृति मंधाना। भारतीय उप-कप्तान हाल ही में अपनी शानदार फॉर्म में लौटी हैं और विपक्षी कप्तान हीथर नाइट मानती हैं कि उन्हें “बल्ले से शांत रखना” इंग्लैंड के लिए सबसे मुश्किल काम होगा।

स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में 80 रनों की दमदार पारी खेली थी, भले ही वह मैच भारत हार गया हो। लेकिन इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि बाएं हाथ की यह स्टार बल्लेबाज एक बार फिर अपने रंग में लौट आई हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि मंधाना और हरमनप्रीत कौर इंग्लैंड के खिलाफ रन बरसाएं और टीम को जीत की राह दिखाएं।

“वो अब भी वही पुरानी स्मृति है” : हीथर नाइट

इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान हीथर नाइट ने कहा, “जब मैंने पहली बार उसके खिलाफ खेला था, तब से लेकर अब तक उसमें बहुत कुछ वैसा ही है। वह अब भी वही पुरानी स्मृति है- शांत, आत्मविश्वासी और बेहद खतरनाक। बल्ले से उसे रोकना आसान नहीं होगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।”

नाइट ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरमन का जुनून और ऊर्जा भारत को एक खतरनाक टीम बनाते हैं। उन्होंने कहा, “हरमन और स्मृति दोनों बिल्कुल अलग हैं- एक जहां शांत और स्थिर है, वहीं दूसरी आग और जोश से भरी हुई। हरमन का जोश टीम को प्रेरित करता है, और उनके खिलाफ खेलना हमेशा कठिन रहता है।”

मंधाना की विनम्रता पर मुग्ध नाइट

हीथर नाइट ने स्मृति के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, “जब मैंने उसे पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि यह लड़की बहुत खास है। वह चाहे जितनी प्रसिद्ध हो गई हो, लेकिन उसका व्यवहार अब भी विनम्र है। यह बात मुझे हमेशा प्रभावित करती है।”

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने स्मृति के साथ इंग्लैंड की वेस्टर्न स्टॉर्म टीम में और बाद में आरसीबी के लिए भी खेला था। “पहला डब्ल्यूपीएल सीजन उसके लिए मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से उसने अगले साल वापसी की, वह उसके मजबूत इरादों की मिसाल है। भारत में वह सचमुच एक ‘रॉकस्टार’ है लेकिन इसके बावजूद जमीन से जुड़ी हुई।”

इंग्लैंड की कप्तान साइवर-ब्रंट ने भी जताई चिंता

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने भी माना कि भारत के खिलाफ मुकाबला रोमांचक होगा। उन्होंने कहा, “हरमनप्रीत अगर अपने ज़ोन में आ गईं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। और स्मृति, वह तो देखने में जितनी खूबसूरत बल्लेबाज हैं, खेलने में उतनी ही खतरनाक। भारत बनाम इंग्लैंड हमेशा हाई-वोल्टेज मैच होता है।”

भारत बनाम इंग्लैंड : दो कप्तान, दो स्टाइल, एक धमाकेदार जंग

भारत इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड को विदेशी सीरीज़ में 2-1 से मात दे चुका है, और अब दोनों टीमें विश्व कप में आमने-सामने होंगी। एक तरफ हैं जुनून और ताकत से भरी हरमनप्रीत, तो दूसरी ओर हैं संयम और क्लास का प्रतीक स्मृति मंधाना। इंग्लैंड के लिए इन दोनों को रोकना ही असली परीक्षा होगी।

