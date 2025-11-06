मुंबई : पांचों टीमें गुरुवार को अपनी रिटेंशन सूची की घोषणा करने वाली हैं, इसलिए कुछ बड़े नाम जिनमें दीप्ति शर्मा, मेग लैनिंग, सोफी एक्लेस्टोन और अमेलिया केर शामिल हैं, के इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। आगामी महिला प्रीमियर लीग मेगा नीलामी से पहले, प्रत्येक टीम अधिकतम पांच रिटेंशन कर सकती है। इन रिटेंशन में अधिकतम तीन भारतीय कैप्ड खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

अगर कोई फ्रेंचाइजी 5 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है, तो उनमें से एक खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए, जैसा कि नीचे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मामले में देखा जा सकता है। डब्ल्यूपीएल में पहली बार, फ्रेंचाइजी को डब्ल्यूपीएल नीलामी में राइट-टू-मैच काडर् का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस अपनी टीम से केर, पूजा वस्त्रकर और यास्तिका भाटिया को हटा सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक वे इसके बजाय युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी और ऑलराउंडर अमनजोत कौर के साथ-साथ हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज और नैट-शिवर ब्रंट की अनुभवी तिकड़ी पर भरोसा जता सकते हैं। एक और स्टार खिलाड़यिों से सजी दिल्ली कैपिटल्स भी नीलामी से पहले अपनी कप्तान लैनिंग को रिलीज कर सकती है। लैनिंग के नेतृत्व में, दिल्ली कैपिटल्स अब तक खेले गए तीनों सीजन के फ़ाइनल में पहुंची है। वे हाल ही में विश्व कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के साथ-साथ एनाबेल सदरलैंड और मारिजाने कैप की ऑलराउंड जोड़ी को भी टीम में बनाए रख सकते हैं।

युवाओं में इस साल की शुरुआत में अपने पहले सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली निकी प्रसाद को भी टीम में बनाए रखने की उम्मीद है। दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स के किसी भी भारतीय खिलाड़ी को टीम में बनाए रखने की संभावना नहीं है। क्रिकबज को पता चला है कि वे अपने दो विदेशी खिलाड़यिों को टीम में बनाए रख सकते हैं। यूपी वॉरियर्स, जिनके पास अभिषेक नायर के रूप में एक नया कोच है, पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता श्वेता सहरावत को छोड़कर, नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि वे अपने सभी खिलाड़यिों को टीम से बाहर कर देंगे - जिनमें एलिसा हीली, दीप्ति, एक्लेस्टोन और क्रांति गौड़ शामिल हैं।

2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले सीजन में चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन भारतीय और विदेशी स्टार खिलाड़यिों की भरमार के कारण उन्हें कुछ कठिन फैसले लेने पड़े हैं। हालाँकि, उनके अपने रोस्टर से केवल चार खिलाड़ियों - स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल और ऋचा घोष - को ही रिटेन करने की उम्मीद है। ऋचा घोष को लेकर थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उम्मीद है कि वह रिटेंशन सूची में शामिल होंगी, जिसकी घोषणा गुरुवार को की जाएगी।