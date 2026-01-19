नई दिल्ली : एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी तक बैंकॉक, थाईलैंड में खेला जाएगा। टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद चार फुल-मेंबर देशों की 'A' टीमों और एशियाई क्षेत्र की चार टॉप एसोसिएट टीमों से उभरती हुई महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाना है।

यह इवेंट मूल रूप से पिछले साल 6 जून को श्रीलंका में शुरू होने वाला था लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के प्रेसिडेंट शम्मी सिल्वा के अनुरोध पर खराब मौसम और द्वीप देश में चिकनगुनिया फैलने से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं के कारण इसे टाल दिया गया था। ACC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इंडिया 'A' ग्रुप A में पाकिस्तान 'A', UAE और नेपाल के साथ होगी। बांग्लादेश 'A', श्रीलंका 'A', मलेशिया और बांग्लादेश ग्रुप B में होंगे। भारत अपना अभियान 13 फरवरी को UAE के खिलाफ शुरू करेगा, इसके बाद 15 फरवरी को पाकिस्तान 'A' और 17 फरवरी को नेपाल का सामना करेगा।

हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 20 फरवरी को होंगे। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 22 फरवरी को होगा। इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया 'A' टीम की घोषणा आने वाले दिनों में की जा सकती है। इस टूर्नामेंट का पहला एडिशन 2023 में हुआ था जिसमें सभी मैच हांगकांग के कोवलून में मिशन रोड ग्राउंड में खेले गए थे जिसमें श्वेता सहरावत की कप्तानी वाली इंडिया 'A' ने फाइनल में बांग्लादेश 'A' को हराकर खिताब जीता था।