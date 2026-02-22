Go to PunjabKesari.in

बैंकॉक : तेजल हसनबिस ने धीमी टर्निंग पिच पर 34 गेंदों पर नाबाद 51 रन के बाद लेग स्पिनर प्रेमा रावत की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ए ने रविवार को यहां एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के कम स्कोर वाले फाइनल में बांग्लादेश ए को 46 रन से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। 

भारत एक समय 44 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में था, लेकिन हसनबिस जो भारत के लिए ODI खेल चुकी हैं, और कप्तान राधा यादव जो एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, (30 गेंदों पर 36 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 89 रन की पार्टनरशिप करके टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन तक पहुंचाया। हालात और भारतीय बॉलिंग अटैक की ताकत को देखते हुए राधा की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश को 19.1 ओवर में 88 रन पर आउट करके आराम से मैच बचा लिया। प्रेमा (चार ओवर में 3/12) स्टार गेंदबाज रही, जो हाल ही में खेले गए WPL में RCB के जीतने वाले कैंपेन का हिस्सा थीं। 

बांग्लादेश कभी भी रन चेज में नहीं था, उसने तीसरे ओवर में 12 रन पर अपना पहला विकेट खो दिया था। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब इश्मा तंजीम तेज गेंदबाज साइमा ठाकोर की बॉल पर कैच आउट हो गईं, जो पिच पर फेल हो गईं। प्रेमा ने एक क्लासिकल लेग-ब्रेक से अपना विकेट लिया, जो शमीमा सुल्ताना के बाहरी किनारे से लगकर थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस हुई। 2023 में टूर्नामेंट के पहले फाइनल में भी भारत ए ने बांग्लादेश ए को हराया था।  