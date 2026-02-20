बैंकॉक (थाईलैंड) : बांग्लादेश की महिला टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 56 रन पर आउट कर राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में 54 रन से बड़ी जीत हासिल करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश की कप्तान फहीमा खातून के ऑल-राउंड प्रदर्शन और संजीदा अख्तर मेघला के 3 विकेट की मदद से उन्हें जीत मिली। पाकिस्तान महिला टीम की शानदार बॉलिंग की वजह से बांग्लादेश ने 20 ओवर में 110 रन बनाए। अब बांग्लादेश रविवार को टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल में भारत से भिड़ेगा।

पाकिस्तान ए महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश के लिए इश्मा तंजीम और शमीमा सुल्ताना ने पारी की शुरुआत की। उनकी शुरुआत धीमी रही, पावर प्ले 27/1 पर खत्म हुआ, चौथे ओवर में सुल्ताना 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर वहीदा अख्तर की गेंद पर आउट हो गईं। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, बांग्लादेश का स्कोर 44/3 था। इश्मा तंजीम 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर अनोशा नासिर की गेंद पर LBW आउट हो गईं और सरमिन सुल्ताना 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर ओमैमा सोहेल की गेंद पर आउट हुईं।

खातून टीम की अकेली शानदार बैट्समैन थीं जो आठवें ओवर से लेकर इनिंग्स के आखिर तक क्रीज पर टिकी रहीं और 32 गेंदों पर 5 बाउंड्री की मदद से 40 रन बनाकर नॉट-आउट रहीं। पाकिस्तान की तरफ से यह शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन था, जिसने बांग्लादेश को 20 ओवर में 110/8 के छोटे से टोटल पर रोक दिया।

उम्मीद थी कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बंगाल टाइग्रेसेस के प्लान कुछ और थे। उन्होंने शानदार शुरुआत की, फरिहा त्रिसना ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर इमान नासिर को 12 गेंदों पर सिर्फ 4 रन के स्कोर पर आउट किया। तीन ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8/1 था। अगले ओवर में संजीदा अख्तर मेघला ने हुरैना सज्जाद को बिना खाता खोले आउट कर दिया। पावरप्ले तक पाकिस्तान का स्कोर 21/2 हो गया। पावरप्ले के बाद खातून ने शवाल जुल्फिकार को 17 गेंदों पर 14 रन पर बोल्ड कर दिया।

खातून जबरदस्त फॉर्म में थीं। उन्होंने पहले नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर गुल रुख (2) को रन आउट किया और फिर आखिरी गेंद पर सोहेल को आउट किया। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 39/5 था। बांग्लादेश के बॉलर्स ने बाकी के 5 विकेट सिर्फ 17 रन पर गंवा दिए। अख्तर ने अपने स्पेल में सिर्फ छह रन देकर तीन विकेट लेकर मैच खत्म किया जबकि उनके कोटे में दो गेंदें बाकी थीं। खातून को उनके 40 रन और दो विकेट के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।