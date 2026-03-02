स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का शेड्यूल अब स्पष्ट हो गया है। भारत ने सुपर-8 के निर्णायक मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेले गए इस हाई-प्रेशर मैच में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली और टीम को रिकॉर्ड चेज़ के जरिए जीत दिलाई।

भारत का अगला मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड कोलकाता में आमने-सामने होंगे।

संजू सैमसन ने दिखाया कमाल

विकेटकीपर-बैटर संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबले में अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने ईशान किशन और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम के लिए उच्चतम अर्धशतकीय रिकॉर्ड दर्ज किया। उनकी नाबाद पारी ने भारत को दबाव भरे हालात में भी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा के योगदान ने टीम की मजबूती और बढ़ा दी।

भारत का सेमीफाइनल तक का सफर

सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत ने ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की। ग्रुप 1 में चार पॉइंट्स के साथ भारत दूसरा स्थान हासिल करते हुए चौथे और अंतिम सेमीफाइनलिस्ट के रूप में उभरा। दक्षिण अफ्रीका ने अपने ग्रुप में तीन में से तीन मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में टीम ने वापसी कर खुद की मजबूती दिखाई।

सेमीफाइनल का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल अब तय हैं:

पहला सेमीफाइनल: 4 मार्च, कोलकाता – दक्षिण अफ्रीका vs न्यूज़ीलैंड

दूसरा सेमीफाइनल: 5 मार्च, मुंबई – भारत vs इंग्लैंड

फाइनल 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा।

भविष्य की उम्मीदें और टीम इंडिया की तैयारी

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया ने कठिन परिस्थितियों में वापसी करते हुए अपनी ताकत साबित की है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना करने के लिए टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी संतुलन पर खास ध्यान दिया है। फैंस अब 5 मार्च के मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें संजू सैमसन और अन्य स्टार खिलाड़ी भारत को फाइनल में पहुंचाने का प्रयास करेंगे।