मुंबई: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज महिला विश्व कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च दांव वाला क्रिकेट संग्राम देखने को मिलेगा। एक ओर है एलिसा हीली की फिटनेस को लेकर सस्पेंस, तो दूसरी ओर स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा की जोड़ी की वापसी, यानी मंच तैयार है एक ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- इतिहास, जज़्बा और बदले की लड़ाई

डीवाई पाटिल स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा है। टिकटें बिक चुकी हैं, माहौल में जोश और उम्मीदों का तूफ़ान है। भारत के लिए यह 2017 के सेमीफाइनल की यादें ताज़ा करने का मौका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने 15 मैचों की वर्ल्ड कप जीत की लड़ी को आगे बढ़ाना चाहेगा।

मंधाना-शफाली की जोड़ी: भारत की उम्मीदों की रीढ़

प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद भारत की टीम में शफाली वर्मा की वापसी हुई है। स्मृति मंधाना और शफाली की जोड़ी ने पहले भी भारत को कई विस्फोटक शुरुआतें दी हैं। मंधाना का शफाली के साथ खेलते हुए औसत 51.83 और स्ट्राइक रेट 85.55 रहा है। पिछले पांच वनडे में मंधाना के स्कोर (105, 58, 117, 125, 80) उनकी जबरदस्त फॉर्म की गवाही देते हैं।

दीप्ति शर्मा- भारत की स्पिन रणनीति की धुरी

अगर भारत को उलटफेर करना है, तो दीप्ति शर्मा की भूमिका अहम होगी। उन्होंने अब तक विश्व कप में 15 विकेट 22.46 की औसत से लिए हैं। दीप्ति ने कई बार गार्डनर, मूनी और पेरी जैसी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को परेशान किया है।

मौसम का हाल

डीवाई पाटिल की पिच बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, यहां भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 340 रन बनाए थे। हालांकि, हल्की बारिश की चेतावनी है, लेकिन मैच के दिन मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है।