विशाखापत्तनम: महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल (Pratika Rawal) को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच के दौरान गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें साथियों की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया।

भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि रावल पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही हैं और टीम की टॉप स्कोरर में शामिल हैं।

मैदान पर कैसे लगी चोट

यह घटना मैच के 21वें ओवर में हुई, जब बांग्लादेश की बल्लेबाज शार्मिन अख्तर ने दीप्ति शर्मा की गेंद को मिडविकेट की ओर खींचा। रावल गेंद को रोकने के लिए तेजी से दौड़ीं, लेकिन गेंद के पास पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। गेंद आउटफील्ड में रुक गई थी और जैसे ही प्रतिका ने मुड़ने की कोशिश की, उनका दायां पैर घास में फंस गया और टखना बुरी तरह मुड़ गया।

BCCI ने जारी किया बयान

चोट के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बयान जारी करते हुए कहा, 'टीम इंडिया की ऑलराउंडर प्रतिका रावल को बांग्लादेश के खिलाफ पहले इनिंग में फील्डिंग करते हुए घुटने और टखने में चोट लगी है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और आगे का निर्णय स्कैन रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा।'

बारिश ने बिगाड़ी मैच की कहानी

भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच को कई बार रोकना पड़ा और आखिरकार लगातार बारिश के कारण मुकाबला रद्द कर दिया गया।