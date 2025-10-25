नवी मुंबई: महिला वनडे विश्व कप (Women World Cup) में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी भारत रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच में अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा।

इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने 53 रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के शतकों की मदद से भारत ने 49 ओवर में 340 रन पर तीन विकेट बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 76 रन की पारी खेल टीम को गति प्रदान की।

भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा, ताकि सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिले। कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी तक टूर्नामेंट में पूरी तरह से चमकी नहीं हैं और बड़ी पारी खेलने के लिए उत्सुक होंगी।

बांग्लादेश की टीम ने केवल एक मैच जीता है और अगर वे भारत से हारते हैं तो अंक तालिका में अंतिम स्थान पर रहेंगे। रविवार का मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

टीमें:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतीका रावल, ऋचा घोष, हरलीन देयोल, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, अमनजोत कौर, श्री चरणी, राधा यादव।

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), फरगना हक, शोभना मोस्तरी, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, सुमैया अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिशा, मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि, संजीदा अख्तर मेघला।