गुवाहाटी: घरेलू समर्थन और शानदार फॉर्म के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के उद्घाटन मैच में श्रीलंका का सामना करेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम पहला मैच जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहेगी।

भारत, विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ODI और T20I श्रृंखलाओं में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी हुई है। प्री-टूर्नामेंट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम ने कड़ा संघर्ष किया और आखिरी ODI में 413 रन का पीछा करते हुए नज़दीकी हार झेली।

बल्लेबाजी में मजबूती

उप-कप्तान स्मृति मंधाना, जिन्होंने इस साल चार ODI शतकीय पारियां खेली हैं, भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ होंगी। युवा ओपनर प्रातिका रावल के साथ उनकी साझेदारी ने टॉप ऑर्डर को मजबूती दी है, खासकर शफाली वर्मा की अनुपस्थिति में। कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने पांचवें विश्व कप में अनुभव और दबावपूर्ण मैचों में स्थिर प्रदर्शन के साथ टीम का नेतृत्व करेंगी। मिडल ऑर्डर में जेमिमाह रोड्रिग्स, रीचा घोष, हरलीन डिओल, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर टीम को संतुलन और गहराई देंगे।

घरेलू परिस्थितियों का लाभ

ACA बारसपारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होने की संभावना है, जिससे मैच हाई-स्कोरिंग हो सकता है। भारत को घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों के समर्थन से फायदा मिलेगा।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ ODI में 35 में से 31 मैच जीते हैं, जिससे भारत इस मुकाबले का स्पष्ट फेवरेट है।

संभावित प्लेइंग XI

भारत: प्रातिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन डिओल, हरमनप्रीत कौर (c), जेमिमाह रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, रीचा घोष (wk), स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेनुका सिंह ठाकुर

श्रीलंका: हसीनी पेरेरा, चमारी अठापथ्थु (C), हर्षिता समराविक्रमा, विष्मी गुन्नरत्ने, अनुष्का संजिवनी (WK), कविषा दिल्हारी, डेवमी विहांगा, पियुमी वाट्साला, अचिनी कुलासुरीया, उदेशिका प्रभोधानी, माल्की मडारा।