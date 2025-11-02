नवी मुंबई: महिला वनडे विश्व कप 2025 (Womens World Cup 2025) का फाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होना था। लेकिन लगातार तेज बारिश के कारण मुकाबला तय समय पर शुरू नहीं हो पाया। पहले मैच का समय बढ़ाकर 3:30 बजे किया गया, मगर बारिश ने फिर खेल बिगाड़ दिया।

फैंस के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है — अगर मैच नहीं हो सका, तो कौन बनेगा विश्व चैंपियन?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, महिला वनडे विश्व कप फाइनल के लिए रिजर्व डे (3 नवंबर) रखा गया है। यानी अगर आज मैच पूरा नहीं हुआ, तो कल वहीं से मुकाबला दोबारा शुरू होगा, जहां आज खेल रुका था। अगर आज का मैच शुरू ही नहीं हो सका, तो रिजर्व डे पर पूरी कोशिश होगी कि पूरा 50 ओवर का मैच कराया जाए।

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को भी नवी मुंबई में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं खेला जा सका, तो नियमों के अनुसार भारत और साउथ अफ्रीका दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा और दोनों टीमें ट्रॉफी साझा करेंगी।