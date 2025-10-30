स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की ओपनर शफाली वर्मा (Shafali Verma) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले आत्मविश्वास भरा बयान दिया है। हाल ही में उन्हें चोटिल प्रतीका रावल की जगह टीम में शामिल किया गया था।

प्रतीका रावल की जगह टीम में वापसी

शफाली को तब बुलाया गया जब नियमित ओपनर प्रतीका रावल बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। शफाली उस समय हरियाणा की कप्तानी करते हुए घरेलू महिला टी20 टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थीं।

“सेमीफाइनल मेरे लिए नया नहीं है” — शफाली

शफाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैं घरेलू क्रिकेट खेल रही थी और बहुत अच्छी फॉर्म में थी। सेमीफाइनल मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी कई बड़े मुकाबले खेल चुकी हूं। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं मानसिक रूप से स्पष्ट रहूं और खुद पर भरोसा रखूं।”

उन्होंने आगे कहा कि टीम के साथी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने उन्हें खूब प्रोत्साहित किया है। “टीम में शामिल होने के बाद सबने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। स्मृति दी और कप्तान ने कहा कि बस अपना नैचुरल गेम खेलो और खुद पर भरोसा रखो,” शफाली ने जोड़ा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, मौसम का हाल

डीवाई पाटिल की पिच बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, यहां भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 340 रन बनाए थे। हालांकि, हल्की बारिश की चेतावनी है, लेकिन मैच के दिन मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है।