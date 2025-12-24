विशाखापत्तनम: भारतीय महिला टीम की ओपनर शफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शफाली ने 34 गेंदों में नाबाद 69 रन की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को सात विकेट से आसान जीत दिलाई।

रिकॉर्डतोड़ पारी से इतिहास में नाम

शफाली की इस पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। इसके साथ ही वह T20I में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गईं। 21 साल की उम्र तक शफाली के नाम अब 12 T20I अर्धशतक हो चुके हैं, जो किसी भी महिला बल्लेबाज द्वारा इस उम्र में सबसे ज्यादा हैं।

इस सूची में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गेबी लुईस संयुक्त रूप से 10-10 अर्धशतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत की जेमिमा रोड्रिग्स सातवें नंबर पर हैं।

T20I करियर में लगातार मजबूती

अब तक शफाली वर्मा 92 T20I मैच खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 2,299 रन बनाए हैं। उनका औसत 26.73 का रहा है, जो उन्हें भारत की सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल करता है।

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ में खास उपलब्धि

मैच जिताने वाली इस पारी के लिए शफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह उनके T20I करियर का आठवां POTM अवॉर्ड है। इसके साथ ही वह मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इस दौरान उन्होंने स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को भी पीछे छोड़ दिया।