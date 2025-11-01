मुंबई: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) का ग्रैंड फिनाले अब बस एक दिन दूर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रविवार (2 नवंबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भिड़ेंगी। दोनों ही टीमें अपने पहले खिताब की तलाश में हैं, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

मौसम बना ‘थर्ड टीम’

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक,शनिवार को बारिश की संभावना 86%, रविवार को 63% तक है। शाम 4 से 7 बजे के बीच बारिश की सबसे ज्यादा संभावना बताई गई है।

इससे पहले भी डीवाई पाटिल स्टेडियम पर भारत-बांग्लादेश का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे अब फैंस दोबारा ऐसा नजारा नहीं देखना चाहते।

पहली बार खिताब का मौका

भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट काटा, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को मात देकर इतिहास रचा। भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है।

दोनों टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मुकाबले हुए हैं, भारत ने 20 बार जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैचों में बाज़ी मारी है।

खिलाड़ियों का जोश और उम्मीदें

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, “हमने इस टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला है। मौसम पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो हम पूरी ताकत से उतरेंगे।”

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वूलवार्ड्ट ने कहा, “भारत एक मजबूत टीम है, लेकिन हमारी नजरें सिर्फ ट्रॉफी पर हैं।”

संभावित प्लेइंग इलेवन (भारत)

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेनुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अमनजोत कौर, श्रेया करानी।