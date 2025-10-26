स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। अब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला सेमीफाइनल की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मैच नंबर-28 में आज (26 अक्टूबर) भारत का सामना बांग्लादेश से है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में है। मुकाबले में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रही हैं। वहीं निगार सुल्ताना बांग्लादेशी टीम की कप्तान हैं। बारिश के चलते अब तक टॉस नहीं हो पाया है।

हेड टू हेड:

मैच: 8

भारत जीता: 6

बांग्लादेश जीता: 1

टाई: 1

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 8 में से मैच जीते हैं (एक टाई रहा), जिसमें विश्व कप 2022 भी शामिल है। एकमात्र मैच जो उन्होंने हारा था वह 2023 द्विपक्षीय श्रृंखला में था, जिसमें अंतिम मैच भी टाई रहा था।

पिच और मौसम का हाल:

अगर मौसम ठीक रहा तो पिच और परिस्थितियां एक उच्च स्कोर वाले मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अनुमान है कि सप्ताहांत में बारिश होगी और रविवार को लगभग 75% बारिश होगी, और दुर्भाग्य से सुबह से ही बारिश शुरू हो जाएगी।

संभावित प्लेइंग 11:

भारत: स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेम्मा रोड्रिग्स, उमा छेत्री/ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांति गौड़

बांग्लादेश: फरगना हक, रूबिया हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान, विकेटकीपर), सोभना मोस्टोरी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, फाहिमा खातुम, निशिता अख्तर निशि, मारुफा अख्तर।

