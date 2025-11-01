नवी मुंबई: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। भारत पहले भी 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन दोनों बार खिताब से चूक गया। अब तीसरी बार ये मौका टीम इंडिया के सामने है और वो भी इस बार घर की सरज़मीं पर।

इन सितारों पर टिकी हैं भारत की उम्मीदें

स्मृति मंधाना: भारतीय ओपनर ने इस टूर्नामेंट में लगातार शानदार बल्लेबाजी की है। मंधाना ने 8 मैचों में 389 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक (109 रन) शामिल है। फाइनल में उनसे तेज़ और स्थिर शुरुआत की उम्मीद रहेगी।

जेमिमा रोड्रिग्स: सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाली जेमिमा इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन गई हैं।

हरमनप्रीत कौर (कप्तान): कप्तान हरमनप्रीत के पास मौका है कि वो कपिल देव और एमएस धोनी की तरह वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान बनें। उन्होंने सेमीफाइनल में 89 रनों की कप्तानी पारी खेली थी।

ऋचा घोष: मिडिल ऑर्डर की ताकत बनी ऋचा घोष ने 7 मैचों में 201 रन बनाए हैं। अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में उनका 94 रनों का धमाका टीम को बड़ा स्कोर देने में अहम रहा।

दीप्ति शर्मा: इस वर्ल्ड कप में सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल दीप्ति शर्मा ने अब तक 17 विकेट लिए हैं। बल्ले से भी उन्होंने अहम मौके पर टीम को संभाला है।

भारत खिताब से एक कदम दूर

सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर इतिहास रचा था। अब पूरा देश महिला टीम के पहले विश्व कप खिताब का साक्षी बनने को बेताब है।