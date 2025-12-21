स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। 2024 में विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया की तुलना में इस स्क्वाड में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं।

2024 के चैंपियन खिलाड़ियों की मौजूदगी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई टीम में 2024 की खिताबी जीत का हिस्सा रहे आठ खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और शिवम दुबे के नाम शामिल हैं। इन अनुभवी खिलाड़ियों से एक बार फिर टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

7 पुराने खिलाड़ी हुए टीम से बाहर

इस बार स्क्वाड से सात पुराने खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वहीं ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और यशस्वी जायसवाल को चयनकर्ताओं ने इस बार मौका नहीं दिया। फिलहाल रिजर्व खिलाड़ियों की सूची जारी नहीं की गई है।

5 खिलाड़ियों को पहली बार वर्ल्ड कप का मौका

टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पांच ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे। इनमें तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा के नाम प्रमुख हैं। ये सभी खिलाड़ी हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं।

अनुभव और युवाओं का संतुलन

इस टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। जहां वरुण चक्रवर्ती पहले 2021 के वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं, वहीं इशान किशन 2023 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चयनकर्ताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का संकेत दिया है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।