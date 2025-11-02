स्पोर्ट्स डेस्क: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA Final) की महिला टीमें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Womens World Cup 2025) के फाइनल में आमने-सामने होंगी। इस बार टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलेगा- क्योंकि न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही इंग्लैंड फाइनल में हैं।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत दो बार के फाइनल हार (2005, 2017) का दर्द मिटाने उतरेगा, जबकि लौरा वोल्वार्ड्ट की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका टीम पहली बार विश्व कप फाइनल खेलेगी। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का रिकॉर्ड चेज़ कर जीत हासिल की थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों से हराकर इतिहास रचा।

प्रमुख टक्करें और रणनीतिक मुकाबले

1. स्मृति मंधाना बनाम मरीज़ान कैप

दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी तेज गेंदबाज मरीज़ान कैप अपनी सटीक लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं। भारत की शुरुआत हमेशा मंधाना की आक्रामक बल्लेबाज़ी पर निर्भर रहती है। अगर मंधाना कैप के शुरुआती स्पेल को झेल लेती हैं, तो भारत को मजबूत नींव मिलने की पूरी संभावना है।

2. जेमिमा रोड्रिग्स बनाम नॉनकुलुलेको म्लाबा और क्लोए ट्रायन

भारत को मिडल ओवर्स में स्पिनरों से निपटना चुनौतीपूर्ण रहा है। म्लाबा की बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन और ट्रायन की ऑफ-स्पिन भारत की गति को रोकने की कोशिश करेंगी। जेमिमा अपनी रोटेशन और स्वीप शॉट्स से इस दबाव को झेलने की क्षमता रखती हैं।

3. हरमनप्रीत कौर बनाम सूने लूस

कप्तान हरमनप्रीत का दायित्व होगा कि वो टीम को संकट से निकालें और पारी को गति दें। लूस की नियंत्रित स्पिन उनके सामने चुनौती बनेगी। हरमनप्रीत की पावर-हिटिंग भारत के मिडल ओवर्स में अहम साबित हो सकती है।

4. दीप्ति शर्मा बनाम नादिन डि क्लर्क

पिछली भिड़ंत में डि क्लर्क ने 84* रन बनाकर भारत की डेथ बॉलिंग कमजोरियों को उजागर किया था। इस बार दीप्ति शर्मा और रेणुका ठाकुर को सटीक यॉर्कर और विविधता से रन रोकने होंगे।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और आंकड़े

वनडे मुकाबले: भारत आगे 20-13 (1 नो रिजल्ट)

भारत का सफर: ग्रुप में चौथे स्थान पर रहते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचा।

दक्षिण अफ्रीका का सफर: ग्रुप में तीसरा स्थान, फिर इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई।