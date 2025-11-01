स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Womens World Cup 2025) का फाइनल रविवार 2 नवंबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने को तैयार है, जबकि लॉरा वोल्वार्ट की अगुआई में दक्षिण अफ्रीका खिताबी जीत की उम्मीद लेकर उतरेगा। दोनों ही टीमें अपने पहले खिताब की तलाश में हैं, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

मौसम बना ‘थर्ड टीम’

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक,शनिवार को बारिश की संभावना 86%, रविवार को 63% तक है। शाम 4 से 7 बजे के बीच बारिश की सबसे ज्यादा संभावना बताई गई है।

अगर बारिश ने दी दस्तक तो क्या होगा फाइनल में?

अगर बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता, तो रिजर्व डे (3 नवंबर) पर खेल फिर से शुरू होगा। अगर दोनों दिन भी परिणाम नहीं निकलता, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले भी बारिश के कारण भारत का एक मैच रद्द हो चुका है, इसलिए फैंस प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम इस बार मेहरबान रहे।

भारत की ताकत

हरमनप्रीत की कप्तानी, मंधाना और जेमिमा की लय, और दीप्ति की चतुर गेंदबाज़ी- यही भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। टीम में युवा जोश और अनुभव का संतुलन देखने लायक है।

संभावित प्लेइंग इलेवन (भारत)

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेनुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अमनजोत कौर, श्रेया करानी।