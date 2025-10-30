स्पोर्ट्स डेस्क: महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगे। आठ साल पहले डर्बी में हरमनप्रीत कौर की यादगार पारी ने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया था, और अब टीम इंडिया फिर वैसा चमत्कार दोहराने की कोशिश में है। भारत चोटिल प्रतीका रावल की जगह शफाली वर्मा पर भरोसा जता रहा है।

हेड टू हेड

कुल मैच: 60

ऑस्ट्रेलिया जीत: 49

भारत जीत: 11

वनडे विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, उसने 14 में से 11 मैच जीते हैं। साल 2017 के बाद से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ दो ही वनडे मुकाबले भारत से हारा है।

पिच

मैच के लिए चुनी गई पिच वही है जहा श्रीलंका ने नवी मुंबई चरण की शुरुआत में बांग्लादेश के साथ खेला था, और यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली है। आज बारिश का पूर्वानुमान काफी हद तक साफ हो गया है।

मौसम

तेज बारिश के लिए गुरुवार की सुबह मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 7 बजे के आसपास थंडरस्टॉम की भी उम्मीद थी। एक्यूवेदर के मुताबिक, दिन के शुरुआत में बारिश की संभावना 55 प्रतिशत है। लेकिन, दोपहर तक मौसम अच्छा होने की उम्मीद है। दोपहर 3 बजे तक जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होगा। उस वक्त मौसम खेल के लिए आदर्श होगा।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट।