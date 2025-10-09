स्पोर्ट्स डेस्क: विजाग के बाहर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने महिला विश्व कप 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले अपनी एकमात्र ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया। यह सत्र बिना स्टार खिलाड़ियों के और हल्की बारिश में हुआ। थकावट साफ़ झलक रही है क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका का तीसरा मैच है, पिछले हफ्ते के भीतर, अलग-अलग शहरों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ।

इसके विपरीत, भारत को खेलों के बीच पर्याप्त समय मिला है। विजाग का यह मुकाबला उनके टूर्नामेंट की अहम पड़ाव की शुरुआत है। अगले चार मैच उन टीमों के खिलाफ हैं जिन्होंने 2022 में भारत को हराया था। किसी भी चूक से टीम के लिए खतरा बढ़ सकता है।

हालांकि भारत अभी तक अजेय है, यात्रा आसान नहीं रही। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीतें भले ही दिखावे में आसान लगती हैं, पर मैदान पर भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। टीम के टॉप-थ्री बल्लेबाज़ियों की कमजोरियां सामने आई हैं, मध्यक्रम पर दबाव बढ़ा है, और फील्डिंग में सुधार की आवश्यकता है।

मैच का समय और स्थान:

कब: गुरुवार, 9 अक्टूबर, 3 बजे IST

कहां: डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांति गौड़/रेनुका ठाकुर।

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, मरिज़ान कैप, एनेके बॉश, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लोई ट्रॉयन, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसन/मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा।

दिलचस्प तथ्य:

स्मृति मंधाना को 5000 WODI रन पूरे करने के लिए सिर्फ 81 रन चाहिए।

हरलीन देओल को 1000 ODI रन पूरे करने के लिए 25 रन चाहिए।

दीप्ति शर्मा को 150 ODI विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए।