दुबई: भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमें रविवार, 13 सितंबर को महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें एक और एशिया कप खिताब जीतने पर होंगी, जबकि श्रीलंका की टीम 2024 के फाइनल जैसी सफलता दोहराना चाहेगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल मुकाबले: 31

भारत की जीत: 25

श्रीलंका की जीत: 5

बेनतीजा/रद्द मुकाबले: 1

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है, लेकिन फाइनल जैसे मुकाबले में पुराना रिकॉर्ड निर्णायक नहीं होता। श्रीलंका की टीम उलटफेर करने की क्षमता रखती है।

दुबई का मौसम

दुबई में रविवार की शाम मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है। मुकाबले के दौरान तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं, औसत नमी 60 से 65 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। उमस के कारण खिलाड़ियों को मैदान पर काफी मेहनत करनी पड़ सकती है।

पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है। मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाज अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। जो बल्लेबाज क्रीज पर टिककर खेलेंगे, उनके लिए रन बनाना आसान होगा। हालांकि, पारी के अंतिम चरण में गेंद थोड़ी धीमी और नीची रह सकती है, जिससे शॉट लगाना मुश्किल हो सकता है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

श्रीलंका: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), संजना कविंदी, हर्षिता माधवी, हसिनी परेरा, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रभोदा, मिथाली अयोध्या।

कहां देखें लाइव?

महिला एशिया कप 2026 फाइनल, IND vs SL

रविवार, 13 सितंबर, शाम 6:30 बजे

लाइव प्रसारण: Sony Sports Network

लाइव स्ट्रीमिंग: Sony LIV ऐप और वेबसाइट

मुकाबले का महत्व

भारत के पास महिला एशिया कप में अपना दबदबा और मजबूत करने का मौका है। वहीं, श्रीलंका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के बीच पुराने फाइनल मुकाबलों का इतिहास इस मैच को और भी रोमांचक बनाता है। दुबई में होने वाली यह खिताबी भिड़ंत रणनीति, स्पिन गेंदबाजी और दबाव में प्रदर्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी।