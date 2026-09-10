नई दिल्ली: महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होंगी। ग्रुप स्टेज में अजेय रहने वाली हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम को इस मुकाबले में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं, बांग्लादेश की टीम 2018 एशिया कप में भारत के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत को दोहराकर बड़ा उलटफेर करना चाहेगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मुकाबले: 24

भारत जीता: 20

बांग्लादेश जीता: 3

एक मैच ड्रॉ

इस रिकॉर्ड के आधार पर भारत को सेमीफाइनल में स्पष्ट बढ़त हासिल है, लेकिन बांग्लादेश की टीम नॉकआउट मुकाबले में इस अंतर को खत्म करने की कोशिश करेगी।

कब और कहां खेला जाएगा IND vs BAN सेमीफाइनल?

भारत और बांग्लादेश के बीच महिला एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल गुरुवार, 10 सितंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

तारीख: गुरुवार, 10 सितंबर 2026

समय: रात 8:00 बजे IST

स्थानीय समय: शाम 6:30 बजे

वेन्यू: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, UAE

ग्रुप स्टेज में अजेय रही टीम इंडिया

भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट में जगह बनाई। भारत ने हांगकांग को हराने के बाद ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच से पहले ही टीम ने अंतिम चार में स्थान सुनिश्चित कर लिया था। हरमनप्रीत कौर की टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर रही और अब उसकी नजर सीधे फाइनल में जगह बनाने पर है। गेंदबाजी में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भारत के लिए अब तक टूर्नामेंट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रही हैं।

बांग्लादेश भी कर सकता है बड़ा उलटफेर

बांग्लादेश की टीम UAE के खिलाफ 34 रन की जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम अब भारत के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करना चाहेगी। बांग्लादेश के लिए 2018 महिला एशिया कप की यादें भी प्रेरणा का काम करेंगी। उस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने भारत को हराकर ऐतिहासिक खिताब जीता था। ऐसे में टीम एक बार फिर भारत को चौंकाने की कोशिश करेगी।

जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस मुकाबले की विजेता टीम महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। खिताबी मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार, 11 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs BAN सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

भारत में फैंस इस मुकाबले का लाइव प्रसारण Sony Sports Network पर देख सकेंगे। वहीं, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत के लिए फाइनल की राह

ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम अब एक जीत दूर फाइनल से है। टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जबकि गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा सहित अन्य गेंदबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, बांग्लादेश के पास भारत के खिलाफ बड़े मंच पर उलटफेर करने का अनुभव है। ऐसे में दुबई में होने वाला सेमीफाइनल मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।