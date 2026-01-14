नई दिल्ली : भारत की पहली एक्सक्लूसिव नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ लीग,‘72 द लीग‘, का मकसद भारतीय गोल्फरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच देना है, और विजेताओं और फ्रेंचाइजी मालिकों को जेंटलमैन जैकेट मिलेगी, जो अनुशासन और शांत सटीकता का एक खास प्रतीक है। यह लीग गेम ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स (गोल्स) के साथ पाटर्नरशिप में लॉन्च की गई है और 21 फरवरी को शुरू होगी, जिसका फाइनल 6 मार्च को होगा।

पहला सीजन दिल्ली एनसीआर के तीन सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ वेन्यू - क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब, जेपी ग्रीन्स और कुतुब गोल्फ कोर्स में होगा। लीग में विजेताओं और फ्रेंचाइजी मालिकों को शांतनु निखिल द्वारा डिज़ाइन किया गया एक्सक्लूसिव जेंटलमैन जैकेट मिलेगी, जो‘72 द लीग'के ऑफिशियल फैशन पाटर्नर बने हैं। लीग की छह शहर-आधारित फ्रेंचाइजी के मालिकों और जीतने वाली टीम के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया, द जेंटलमैन जैकेट नेवी स्पोर्टिंग ब्लेजर को शांतनु निखिल के सिग्नेचर स्ट्रक्चर और सहजता के नजरिए से फिर से डिज़ाइन करता है।

एक साफ सिंगल-ब्रेस्टेड सिल्हूट में कटा हुआ, इसमें लैपल, जेब और हेम के साथ कुरकुरी सफेद पाइपिंग है, जो पारंपरिक स्पोटिर्ंग यूनिफॉर्म की याद दिलाता है, जिसे इसके एग्जीक्यूशन में और भी शार्प और मॉडर्न बनाया गया है। लीग में शहर-आधारित फ्रेंचाइजी होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 10 प्रोफेशनल खिलाड़ी होंगे, जिन्हें एक पारदर्शी प्लेयर नीलामी के माध्यम से चुना जाएगा।

पीजीटीआई सकिर्ट के प्रमुख गोल्फर इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे भारतीय प्रोफेशनल गोल्फ के इतिहास में सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी मंचों में से एक बनेगा। पाटर्नरशिप पर बोलते हुए शांतनु निखिल ने कहा, 'हम हमेशा एक ऐसा जैकेट डिज़ाइन करना चाहते थे जो गोल्फ के खेल का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें हमेशा एक खास गंभीरता रही है और जो सटीकता और अनुशासन से आकार लेता है। भारत में गोल्फ में एक नई ऊर्जा है और 72 द लीग उस पल को पहचानता है, जो प्रोफेशनल गोल्फ को उसके मूल को खोए बिना एक अधिक मॉडर्न जगह में लाता है। द जेंटलमैन जैकेट उस संगम पर बिल्कुल फिट बैठती है।'

द जेंटलमैन जैकेट की जेब पर एक कस्टम 72 प्रतीक बैज लगा है, जिसके साथ एक सिग्नेचर शांतनु निखिल टेप डिटेल है जो एक सूक्ष्म एथलेटिक टच देता है। अंदर से, जैकेट को एक कस्टमाइज्ड लाइनिंग के साथ फिनिश किया गया है जिसमें इलस्ट्रेटेड गोल्फर बने हैं, जो इस खेल की लय को एक शांत श्रद्धांजलि है, जहां सटीकता हर स्ट्रोक को परिभाषित करती है। गेम ऑफ लाइफ स्पोट्र्स के को-फाउंडर, सामंत सिक्का ने कहा, '72 द लीग के लिए शांतनु निखिल की शानदार जोड़ी से बेहतर पाटर्नर हम नहीं मांग सकते थे।

द जेंटलमैन जैकेट स्पोट्र्स जैकेट पर एक इनोवेटिव और बोल्ड नया रूप है और यह हमारी लीग की भावना को पूरी तरह से दिखाता है। यह सिफर् एक जैकेट से कहीं ज़्यादा है - हम इसे विजेताओं और फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखते हैं।' 72 द लीग में एक तेज़-तररर, हाई-इम्पैक्ट मैच-प्ले फॉर्मेट होगा, जिसे खास तौर पर टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है। फैंस प्रो-एम इवेंट्स, इमर्सिव फैन जोन, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्सक्लूसिव बिहाइंड-द-सीन्स डिजिटल कंटेंट, और प्रीमियम ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन का इंतज़ार कर सकते हैं - जो प्रोफेशनल गोल्फ के रोमांच को दर्शकों के पहले से कहीं ज़्यादा करीब लाएगा।