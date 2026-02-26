फरीदाबाद : अभिषेक कुमार ने टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर बनाया, तीसरे और आखिरी राउंड में शानदार बोगी-फ्री आठ-अंडर 64 का कार्ड खेलकर फरीदाबाद के अरावली गोल्फ क्लब में खेले गए 25 लाख रुपए की इनामी राशि के डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन 2026 में शानदार खिताबी जीत दर्ज की।

पंचकूला के 24 साल के अभिषेक कुमार (72-73-64), जो रात में 10वें नंबर पर थे और लीड से आठ शॉट पीछे थे, ने आखिरी राउंड में आठ बर्डी लगाईं, जिसमें लगातार पांच बर्डी शामिल थीं, जिससे उन्होंने अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया और हफ्ते का अंत सात-अंडर 209 के कुल स्कोर के साथ किया। दो शॉट की इस जीत ने अभिषेक की पहली प्रोफेशनल जीत दर्ज की।

आदित्य राज सिंह चहल (69-68-74), जो रात भर पांच शॉट से आगे चल रहे थे, ने तीसरे राउंड में 74 का काडर् बनाया और नेक्सजेन सीजन-ओपनर में कुल पांच-अंडर 211 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जुझार सिंह (72) ने दो-अंडर 214 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अभिषेक कुमार ने पार-4 होल्स पर चार मौकों पर अपने टी शॉट्स से ग्रीन का किनारा पाया और बर्डी बनाईं।

इसे परफेक्ट बनाने के अलावा, अभिषेक ने अपने आयरन शॉट्स और वेजेज को पिन के पास भी लगाया। दूसरे होल पर जल्दी बर्डी लगाने के बाद, उन्होंने सातवें से 11वें होल तक लगातार पांच बर्डी लगाईं और आखिर में 16वें और 17वें होल पर दो और बर्डी लगाईं। राउंड टू लीडर आदित्य राज सिंह चहल ने गुरुवार को एक ईगल और एक बर्डी बनाया, लेकिन एक बोगी और दो डबल-बोगी भी खाए, जिससे उनकी चुनौती फीकी पड़ गई।